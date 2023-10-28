Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ на одном из направлений

Российские военные нанесли огневое поражение украинским бойцам в районах Водяного и Старомайорского в Донецкой народной республике, потери составили больше 100 солдат ВСУ. Об этом заявили в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

В минобороны РФ уточнили, что речь о боевых действий в зоне спецоперации на Южно-Донецком направлении.

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны...», — пояснили в военном ведомстве России.

Потери со стороны Вооруженных сил Украины за сутки на указанном направлении составили до 120 военнослужащих.

Также украинская сторона потеряли три автомобиля, заключили в МО.

До этого в Минобороны РФ сообщили о количестве сбитых за неделю снарядов ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.