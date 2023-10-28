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Опубликовано видео действий сухопутных сил армии Израиля в Газе

В сети появилось видео действий сухопутных сил армии Израиля в секторе Газа

Армия обороны Израиля опубликовала видео действий сухопутных сил ЦАХАЛ в секторе Газа. Кадры публикует Times of Israel.

На видео показаны танки, а также пехота и инженерные войска

В ночь на 28 октября авиация Армии обороны Израиля осуществила самые интенсивные обстрелы Газы с начала боевых действий. В ХАМАС утверждают, что попытка наземного вторжения ЦАХАЛ с трех направлений провалилась. На этом фоне сектор Газа остается без телефонной связи и интернета.

Вероятной причиной возобновления ударов Армии Израиля по сектору Газа и решения о «расширении» действий наземных сил страны мог послужить провал переговоров по освобождению заложников. Согласно сведениям израильских властей, боевики после атаки 7 октября держат в заложниках свыше 220 человек. Про связь переговоров о заложниках с вероятностью прекращения огня неоднократно информировали источники СМИ.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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