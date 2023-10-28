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ВСУ начали переделывать польские САУ Krab из-за атак российских «Ланцетов»

Interia: удары российских «Ланцетов» вынудили ВСУ переделать польские САУ Krab

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militaryfactory.com

Самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab, которые украинские войска получили от Польши, оказались уязвимы к российским дронам «Ланцет». Об этом написало издание Interia.

В публикации отмечается, что указанные барражирующие боеприпасы чаще всего уничтожают именно польские комплексы. На этом фоне Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось модернизировать западную технику, подчеркнул автор статьи.

«Машины оборудуют защитной клеткой, чтобы оградить их от дронов-камикадзе», — говорится в материале.

По информации издания, сетка сделана из металла и позволяет сократить повреждения брони САУ при атаках. Более того, благодаря данному дополнению у экипажа есть время на эвакуацию.

Как отметил автор публикации, всего Варшава передала Киеву 72 установки Krab. Однако не менее 20 из них уже были подбиты российскими дронами «Ланцет», которые без труда пробивают слабую броню этих машин.

24 октября британская газета Financial Times сообщила, что на Украине модифицировали американские ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9M Sidewinder. Многие снаряды оказались выведены из строя, и в процессе ремонта специалисты нашли способ запускать их с земли.

Ранее бойцы ВСУ попытались атаковать Крымский полуостров при помощи переоборудованных ракет C-200.

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