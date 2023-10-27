Замглавы МИД Ирана встретился в Москве с членом политбюро ХАМАС

Замглавы Министерства иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани встретился с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком. Встреча прошла в Москве, сообщили в Telegram-канале посольства Ирана в Москве.

Али Багери Кани пригласил его российский коллега для обмена мнениями и двусторонних консультаций с Абу Марзуком.

Накануне делегация ХАМАС провела встречу в Москве со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки.

Также спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь заявил, что возвращение за стол переговоров станет единственным способом разорвать порочный круг палестино-израильского конфликта.

По его словам, ситуация между Палестиной и Израилем крайне серьезна. Решить обострение можно только через прекращение огня и боевых действий. Смягчение ситуации поможет создать необходимые условия для урегулирования, отметил Цзюнь.

Ранее политолог объяснил, как изменится позиция России после приезда делегации ХАМАС.