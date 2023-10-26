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На Западе заявили о прекращении контрнаступления ВСУ

Le Monde: продвижение ВСУ на фронте приостановили

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Gleb Garanich/Reuters

Продвижение ВСУ на фронте приостановилось. Об этом пишет Le Monde.

«Военные и западные аналитики сделали одно и то же горькое наблюдение: киевская армия добилась очень незначительного прогресса и, главное, больше не наступает», — говорится в начале статьи.

При этом отмечается, что для контрнаступления Украина задействовала лучшие силы и западную технику.

«Силы Москвы, способные мобилизовать больше людей и техники, вернули инициативу, начав с 10 октября крупномасштабное наступление на город Авдеевку на Донбассе», — пишет издание.

До этого бывший морской пехотинец американских Вооруженных сил Брайан Берлетик заявил, что Вооруженные силы Украины задействовали весь свой потенциал для реализации контрнаступления, но это не помогло Киеву провести удачную операцию.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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Контрнаступление Украины
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