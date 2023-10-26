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Лавров рассказал об ответе РФ на размещение ядерного оружия США в Европе

Лавров: Россия вынуждена ответить на размещение ядерного оружия США в Европе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет вынуждена отвечать на размещение ядерного оружия США в Европе. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, в ответ на размещение американского ядерного оружия в Европе Кремль вынужден прибегнуть к компенсирующим мерам.

«На фоне общего возрастания угроз со стороны НАТО вынуждает нас прибегать к компенсирующим мерам», — отметил Лавров.

Он пояснил, что размещение ядерного оружия в Европе несет риски для России в стратегическом отношении.

До этого глава российской делегации на переговорах по вопросам оборонной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявлял, что руководство Украины в кооперации с Вашингтоном и его партнерами проводят подготовку к применению опасных химических провокаций против Вооруженных сил России.

По его мнению, Украина не может наладить ситуацию на поле боя в свою пользу и потому просит от союзников предоставить этим действиям категорическую оценку.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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