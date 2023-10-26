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Российские военные не дали ВСУ высадиться на остров Алёшкинский

ТАСС: Россия пресекла попытку ВСУ высадиться на остров Алёшкинский

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РИА Новости

Соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на остров Алёшкинский. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя оперативных служб Херсонской области, российские военные уничтожили украинских бойцов на правом берегу под Херсоном. Получилось ликвидировать две вражеские лодки и 10 боевиков ВСУ.

До этого тульские десантники пресекли попытку прорыва ВС Украины у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали опорный пункт и готовились атаковать на рассвете, отметили в Минобороны. Наступление было запланировано в районе населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска.

Также в Запорожской области на Ореховском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались дважды пойти в наступление.

Ранее член Рады Рахманин заявил, что ВСУ не хватает оружия для комплектования новых подразделений.

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