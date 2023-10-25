Медведев сообщил о числе поступивших на военную службу в 2023 году россиян

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что за 2023 год на военную службу поступили 385 тыс. россиян. Соответствующее видеообращение политик выложил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 305 тыс. человек поступили на военную службу в ВС РФ по контракту, а еще 80 тыс. в статусе добровольцев. По словам Медведева, темпы набора на военную службу «значительно возросли» и ежедневно контракт на службу в рядах Российской армии заключают свыше 1600 человек. При этом он подчеркнул, что координирует работу по доукомплектации ВС РФ Совет безопасности.

15 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что на участие в спецоперации на Украине записались уже 300 тысяч добровольцев. Президент заявил, что добровольцы принимают решение об участии в СВО из патриотических соображений.

11 сентября Путин подписал указ, согласно которому военным пенсионерам-участникам спецоперации полагается 100%-ная компенсация социальных пособий.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.