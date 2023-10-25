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Авиаэксперт рассказал, благодаря чему ПВО РФ смогла сбить 24 самолета ВСУ

Генерал Липовой: ПВО РФ начала работать по принципу «один снаряд — одна цель»

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Силы российской противовоздушной обороны начали действовать по принципу «один пуск — один снаряд — одна цель». Об этом в интервью NEWS.ru заявил военный эксперт, генерал-майор авиации Сергей Липовой, комментируя сообщение главы Минобороны Сергея Шойгу о том, что Вооруженные силы РФ получили современные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которые за пять дней позволили сбить 24 украинских самолета.

Эксперт подчеркнул, что эффективность ПВО повышается благодаря непрерывной модернизации существующих и разработке новых ракетных комплексов.

«У наших комплексов ПВО большой запас модернизации. Предположу, что новейшие системы ПВО, сбившие 24 самолета ВСУ за пять дней, превосходят существующие по дальности обнаружения цели, по управляемости, а также по противодействию украинским системам РЭБ», — отметил Липовой.

По его словам, ВС РФ выстроили многослойную систему ПВО, включающую широкий спектр средств борьбы с воздушными целями.

Соответствующее заявление глава российского оборонного ведомства сделал во время беседы с военнослужащими группировки «Восток». В ходе встречи военные рассказали ему об успешном поражении применяемых украинскими войсками артиллерийских систем М777.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия украла американские чертежи и построила свою «супер-пупер-ракету».

Ранее Минобороны РФ впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS в зоне СВО.

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