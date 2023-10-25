Минобороны РФ впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS в зоне СВО

Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили дальнобойные американские ракеты ATACMS, выпущенные Вооруженными силами Украины. Об этом заявило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ не сообщало о сбитых ракетах ATACMS.

В сообщении министерства говорится, что в течение прошедших суток войска РФ перехватили две оперативно-тактические ракеты ATACМS.

Кроме того, были перехвачены переделанная зенитная ракета С-200, две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, добавили в Минобороны.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что Украина может бездумно использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил, способны ли российские средства противоракетной обороны противостоять этой угрозе и каковы особенности боевого применения подобных средств воздушного нападения.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.