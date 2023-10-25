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Минобороны РФ впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS в зоне СВО

Минобороны: российские силы ПВО сбили две ракеты ATACMS

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Defense Ministry/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили дальнобойные американские ракеты ATACMS, выпущенные Вооруженными силами Украины. Об этом заявило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ не сообщало о сбитых ракетах ATACMS.

В сообщении министерства говорится, что в течение прошедших суток войска РФ перехватили две оперативно-тактические ракеты ATACМS.

Кроме того, были перехвачены переделанная зенитная ракета С-200, две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, добавили в Минобороны.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что Украина может бездумно использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил, способны ли российские средства противоракетной обороны противостоять этой угрозе и каковы особенности боевого применения подобных средств воздушного нападения.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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