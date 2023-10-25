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В Бердянске взорвался автомобиль российского военного

Baza: автомобиль российского военнослужащего взорвали в Бердянске

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Александр Кряжев/РИА Новости

Автомобиль российского военнослужащего взорвали в Бердянске, его хозяин погиб, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 октября — автомобиль взорвался у дома на улице Мичурина. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под водительским сиденьем автомобиля ВАЗ-2101.

Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывных устройств.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об убийстве украинскими экстремистами 22 жителей города Снигиревка Херсонской области.

По его словам, убийства совершили «члены одной из радикально-националистических организаций». Сальдо также утверждает, что «не доверять этой информации нет оснований», так как «для киевского режима это обычная практика». Убитые — украинцы с «пророссийскими взглядами», установлены личности пяти погибших.

Ранее в СБУ не стали комментировать сообщения о своей причастности к взрыву Дарьи Дугиной.

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