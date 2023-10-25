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Российские десантники остановили колонну танков ВСУ

ВДВ и спецназ ударом остановили колонну танков ВСУ на Запорожском направлении

Российские десантники и спецназ остановили колонну танков ВСУ — кадрами борьбы с боевой техникой ВСУ поделились в Минобороны России.

«На Запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое разведывательные подразделения ВДВ с помощью средств воздушной разведки обнаружили выдвижение в сторону наших позиций колонны украинской техники в составе двух танков и бронемашины. Данные о противнике десантники немедленно передали на позиции подразделений спецназа, которые метким пуском управляемой ракеты из ПТРК уничтожили один из танков», — сообщили в Минобороны.

Чтобы избежать ответного огня, расчет ПТРК десантников немедленно сменил позицию, в то время как второй украинский танк и сопровождавшая его бронемашина отступили назад.

До этого советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы РФ смогли занять одну из ключевых высот под Донецком.

По его словам, Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать резервы на Донецкое направление.

Ранее в Запорожской области рассказали об успешной контратаке ВС РФ вблизи села Вербовое.

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