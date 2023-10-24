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В Израиле по населенному пункту Штула запустили противотанковую ракету

Армия Израиля сообщила об обстреле поселения Штула противотанковой ракетой

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Violeta Santos Moura/Reuters

Армия обороны Израиля заявила о пуске противотанковой ракеты по населенному пункту Штула. Поселение расположено на севере еврейского государства около границы с Ливаном.

По информации военных, жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировали.

До этого cирены воздушной тревоги раздались в Беэр-Шеве, Ашдоде и окрестностях Газы.

Военное крыло исламистской группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» в своих соцсетях заявило, что бригады «уничтожают позиции и скопления противника крупнокалиберными минометными снарядами».

До этого ЦАХАЛ нанес удар по пусковым установкам противотанковых ракет ХАМАС.

В Минобороны Израиля уточняли, что беспилотники атаковали боевиков ХАМАС, которые выпустили противотанковую ракету. Израильская армия с помощью беспилотников нанесла удар по боевикам из палестинской группировки.

Ранее в секторе Газа назвали примерную численность бойцов ХАМАС.

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Война в Израиле
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