Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЦАХАЛ заявили об ударе по боевику

Армия Израиля нанесла удар по террористу, пытавшемуся запустить ракету

close
100%
Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Армия обороны Израиля днем 24 октября нанесла удар по бойцу, пытавшемуся запустить ракету в направлении израильской территории. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад террорист попытался запустить ракету из Ливана по израильской территории, прилегающей к району кибуца Барам», — уточнили в пресс-службе израильского военного ведомства.

Известно, что самолет Армии Израиля нанес удар по боевику, находящемуся на территории Ливана.

Другие подробности в связи с действиями военных израильской стороны не приводится.

До этого ЦАХАЛ нанес удар по пусковым установкам противотанковых ракет ХАМАС.

Также 23 октября израильские дроны нанесли удары по объектам в Ливане. В Армии обороны Израиля уточняли, что удары по Ливану наносятся «в ответ на деятельность террористических ячеек».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий