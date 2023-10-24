В ЦАХАЛ заявили об ударе по боевику

Армия обороны Израиля днем 24 октября нанесла удар по бойцу, пытавшемуся запустить ракету в направлении израильской территории. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад террорист попытался запустить ракету из Ливана по израильской территории, прилегающей к району кибуца Барам», — уточнили в пресс-службе израильского военного ведомства.

Известно, что самолет Армии Израиля нанес удар по боевику, находящемуся на территории Ливана.

Другие подробности в связи с действиями военных израильской стороны не приводится.

До этого ЦАХАЛ нанес удар по пусковым установкам противотанковых ракет ХАМАС.

Также 23 октября израильские дроны нанесли удары по объектам в Ливане. В Армии обороны Израиля уточняли, что удары по Ливану наносятся «в ответ на деятельность террористических ячеек».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.