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В США предположили, как изменятся границы Украины после конца СВО

Журналист Никсон: Россия способна взять под контроль любые территории Украины

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Global Look Press

После завершения специальной военной операции (СВО) Россия будет контролировать все необходимые ей территории Украины. Такое мнение высказал американский журналист Гарланд Никсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

«РФ возьмет под контроль любую нужную ей, а, может, и всю территорию Украины», — предположил колумнист.

Никсон также выразил уверенность в том, что руководство украинского президента Владимира Зеленского, ВСУ и политическую элиту республики в ближайшем времени ждет непредотвратимая катастрофа.

«У Украины заканчиваются солдаты, оружие. Запад не может продолжать оказывать помощь. <…> Приближается крах», — заключил он.

17 октября экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский осознает постепенную потерю Киевом Соединенных Штатов и Европы. По мнению полковника, Зеленский замечает наличие серьезных проблем у западных стран, которые не способны вести наступательные действия в военных конфликтах.

Ранее стали известны основные причины нехватки оружия и боеприпасов у ВСУ.

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Операция на Украине
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