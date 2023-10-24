Бойцы армейского спецназа ЦВО получили награды в зоне спецоперации

Бойцы армейского соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на передовой Краснолиманского участка фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащим <…> вручили государственные награды», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что бойцов, проявивших мужество и самоотверженность, наградили медалями «За отвагу», «Суворова», «Жукова», а также знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевскими крестами IV степени.

Церемония состоялась в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

В начале октября МО опубликовало кадры награждения сотрудников военной полиции в зоне боевых действий. На кадрах бойцов поздравляют с выполнением боевых задач, после чего вручают им медали.

В конце сентября бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа получили денежные сертификаты за уничтоженные немецкие танки Leopard.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.