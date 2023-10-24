ВСУ применили на Краснолиманском участке «свежие» натовские боеприпасы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять на Краснолиманском направлении американские боеприпасы, выпущенные в 2023 году. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он пояснил, что после исследования обломков сбитого в районе населенного пункта Сватово снаряда РСЗО HIMARS стало известно, что боеприпас был произведен в 2023 году.

Эксперт напомнил, что до этого ВСУ использовали ракеты, сделанные в 2019-2021 годах.

21 октября Марочко рассказал, что ВСУ обстреляли за сутки три населенных пункта ДНР. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), отметили, что украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 мм за десять минут.

До этого советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сделал заявление, что ВСУ применили химическое оружие при обстрелах российских позиций в ДНР.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.