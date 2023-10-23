Солдат ВСУ отправляют в СБУ за отказ идти на штурм

Украинских военных, которые отказываются участвовать в штурмах на Запорожском направлении, отправляют в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказал ТАСС пленный украинский разведчик 14-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадачников.

Военный рассказал, что под Работиным его подразделение несло большие потери. По этой причине солдаты отказываются идти штурмовать объекты.

«За это отказников отправляют в СБУ. <…> Что с ними дальше, никто не знает. Тех, кого увезли, мы больше не видели», — отметил Кадачников.

Кроме того, о массовых отказах от участия в штурмах под Работиным рассказал другой пленный, стрелок 14-й мехбригады Василий Косован. По его словам, отказников собрался «целый батальон».

23 октября в ВСУ заявили об острой нехватке рядовых. По словам командира роты вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислава Шевчука, «солдаты заканчивается, ежедневно».

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.