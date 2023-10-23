В Британии заявили о неподходящем времени для приема беженцев из сектора Газа

Министр транспорта Великобритании Марк Харпер заявил, что сейчас неподходящее время, чтобы принять беженцев из сектора Газа и дать им убежище в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Власти Шотландии призвали британское правительство работать над программой приема беженцев. Там заявили о готовности дать им убежище и медицинскую помощь в больницах.

Однако Харпер заявил телеканалу Sky News, что, по его мнению, обращаться на этапе к инструменту приема беженцев — неправильно. Он считает, что пока нужно оказать жителям в самом регионе конфликта поддержку. Министр заключил, что Британия продолжит вносить свой вклад.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в СМИ назвали причину многочисленных переносов наземной операции Израиля в секторе Газа.