В украинской армии ощущается острая нехватка солдат, поэтому необходимо ужесточать мобилизацию. Об этом заявил командир роты вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Шевчук, пишет издание Страна.ua.

«Не хватает людей. Солдаты заканчивается, ежедневно», — сказал он.

По словам командира, украинские призывники зря надеются, что смогут отсидеться в глубоком тылу. Шевчук обратил внимание, что каждый, кто называет себя гражданином или гражданкой страны, обязан служить. Он выступил за жестокие мобилизационные меры и подчеркнул, что не будет защищать уклонистов.

Накануне бывший премьер Украины Николай Азаров заявил в своем Telegram-канале, что мобилизационные ресурсы на Украине опустошены. При этом на фронте просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ. До этого Азаров допускал, что мобилизация на Украине ужесточится, дефицит солдат растет.

22 октября стало известно, что на Украине начали ставить женщин с медицинским образованием на воинский учет.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.