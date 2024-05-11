Связанные с Хабибом счета заблокированы из-за долгов в 306 млн. рублей

Российский боец смешанных единоборств (ММА) задолжал Федеральной налоговой службе 306 млн. рублей. Об этом передает Telegram-канал Mash.

Ведомство заблокировало счета связанного с ним Eagle FC и благотворительного фонда.

После завершения карьеры Хабиб занялся бизнесом по торговле спортивного питания, спонсировал промоушен Eagle FC. Боец вышел из состава учредителей фирм — «Первый мобильный» и «Сильди», а также «Фонда развития спортивных инициатив». Он переписал их на друзей и близких.

ФНС начала проверку, после чего закрылись несколько компаний Хабиба.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Также он помогает отечественным бойцам готовиться к поединкам.

Ранее Хабиба сравнили со змеей.