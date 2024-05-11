На мемориале возле «Крокуса» появился венок от жителей новых регионов

Венок памяти с журавлями, присланный из Херсонской области, установили на мемориале возле подмосковного «Крокус Сити Холла». Об этом РИА Новости сообщил организатор акции депутат Херсонской областной Думы Игорь Черний.

«Не каждый из жителей Новороссии может поехать в Москву, чтобы показать свои чувства сострадания. Люди прикладывают к этому венку журавликов, кто-то пишет письма, кто-то просто трогает венок, этот венок мы довезем в Крокус Сити Холл», — сказал он.

По словам депутата, венок перед тем, как прибыть в Подмосковье, побывал в Голой пристани, Алешках, Чаплынке, Скадовске, Геническе, Мелитополе, Мариуполе, Бердянске, Таганроге и Ростове-на-Дону.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что время для обсуждения вопроса о том, что будет на месте концертного зала «Крокус Сити Холл», еще не пришло.

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В этот день в концертном зале должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Также нападавшие подожгли зрительный зал, после чего огонь охватил всю постройку.

Ранее Красный Крест определил меры поддержки для людей, пострадавших в результате атаки на «Крокус Сити Холл».