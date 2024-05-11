Путин поздравил жителей ДНР с десятилетием республики

Президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР с десятилетием образования республики. Об этом пишет РИА Новости.

«Вместе мы обязательно добьемся успеха, вернем мир на донецкую землю, решим самые сложные задачи. Сегодня это полноправный субъект РФ, там реализуются востребованные программы», — сказал Путин.

Он также поздравил жителей ЛНР с десятилетием образования республики. Путин заявил, что весь народ искренне поддерживает Луганск.

До этого Путин заявил, что жителям Донбасса нужно выразить благодарность за их терпеливость и героизм.

По мнению российского лидера, тяжелейшие испытания, через которые граждане этих регионов проходят ежедневно с 2014 года, порой никак не укладываются в голове и вызывают боль. В то же время многие донбасские предприятия имеют большие перспективы, поддерживать региональную промышленность необходимо и дальше.

Ранее Путин рассказал о деятельности диверсантов в новых регионах.