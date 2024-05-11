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В Германии рассказали, сколько ВСУ нужно солдат, чтобы остановить отступление

Журналист Репке: Украине нужно 250 тысяч солдат, чтобы остановить отступление

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо 250 тысяч военнослужащих, чтобы остановить постоянное отступление армии. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Украине нужно не только больше оружия более высокого качества, но и как минимум 250 000 новых солдат, чтобы остановить постоянное отступление», — подчеркнул он.

По его словам, украинские вооруженные силы на данном этапе сталкиваются с тяжелейшей ситуацией на фронте.

До этого Репке обращал внимание, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не используют бронетехнику и спешно покидают свои позиции. Они уходят «по открытым полям», при этом отступление происходит «средь бела дня».

Ранее в США заявили, что ВСУ утратили инициативу в конфликте из-за нехватки оружия.

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