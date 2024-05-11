Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что село Богун-Городок попало под обстрел с украинской стороны.

«Под обстрел ВСУ попало село Богун-Городок Борисовского района», — говорится в публикации.

Он добавил, что никто из мирных жителей не пострадал.

11 мая в Белгороде дважды объявлялась ракетная опасность. Сирены звучали ночью и днем.

10 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 снарядов РСЗО «Вампир», пять управляемых авиационных бомб и один беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

До этого работающий в поле трактор подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.