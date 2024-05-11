Стало известно, сколько домов в Оренбуржье остаются подтопленными

Более двух тыс. жилых домов в Оренбургской области остаются подтопленными в связи с весенним паводком. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, за минувшие сутки от воды были освобождены 19 жилых домов и 32 приусадебных участка. Тем не менее 2 153 жилых дома и 5 160 приусадебных участков все еще подтоплены.

«Для поддержания нормальной жизнедеятельности граждан ежедневно производится откачка воды, проводится дезинфекция освободившихся от воды зданий, организована доставка гуманитарной помощи населению», — рассказали представители МЧС РФ.

В заявлении уточняется, что с момента начала работ в Оренбургской области было откачано более 1,7 млн кубометров воды. Дезинфекции подверглись 26 493 жилых дома и 70 объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, в регион доставили 3 989 тонн товаров первой необходимости.

6 мая правительство Оренбургской области сообщило о снижении уровня воды в реках на территории региона ниже критических отметок. В частности, уровень воды в реке Урал в районе административного центра субъекта на тот момент составлял 700 см.

Ранее в Оренбургской области пообещали восстановить все объекты, поврежденные из-за наводнения.