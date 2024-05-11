Дилеры начали получать Lada Granta с автоматической коробкой

В дилерских центрах «АвтоВАЗа» появились автомобили Lada Granta с автоматической коробкой передач Jatco. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

О том, что «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta с автоматической коробкой передач, стало известно 9 апреля. Коробку «автомат» установили на типы кузова седан и лифтбэк. Стоимость первой версии с АКП начинается от 1,17 млн руб., а второй — от 1,24 млн руб.

В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что седаны с автоматической коробкой передач будут предлагаться в комплектации Comfort Plus. В нее входят две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал и т.д. А вот лифтбэки с «автоматом» будут в версии #Club, включающей обогрев ветрового стекла и парктроник. У автомобиля черные корпуса зеркал и двухцветные легкосплавные диски. Всего в партии будет насчитываться 5 тыс. машин.

Компания оснастила Lada Granta автоматической трансмиссией Jatco из имеющихся запасов. Их обнаружили во время реконструкции опытно-промышленного производства «АвтоВАЗа», его помещение в течение некоторого времени использовалось в качестве склада.

Ранее представитель «АвтоВАЗа» назвал ресурс вариатора Lada Vesta.