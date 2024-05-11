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Блогер сообщил о задержании в РФ экс-депутата Армении

Блогер Гукасян: в РФ по запросу Еревана задержан экс-депутат Армении Уриханян

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

В России по запросу Еревана задержали экс-депутата парламента Армении Тиграна Уриханяна, утверждает видеоблогер Вардан Гукасян («Дог»). Об инциденте он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам блогера, против бывшего парламентария и главы партии «Альянс» на родине возбуждено дело за публичные призывы к свержению конституционного строя.

«Sputnik Армения» отмечает, что в 2023 году Уриханян участвовал в столичных выборах по списку партии Гукасяна «Общественный голос».

Накануне архиепископ Баграт Галстанян призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране в рамках протестов против делимитации границы с Азербайджаном.

До этого, 9 мая, на площади Республики в Ереване состоялся многотысячный митинг сторонников оппозиционного движения «Тавуш во имя родины». Люди вышли на акцию протеста против решения правительства страны провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном.

Ранее президент Азербайджана заявил, что делимитация с Арменией проходит на условиях Баку.

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