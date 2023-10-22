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Израильские военные сообщили об обстреле со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ: израильские военные подверглись обстрелу на границе с сектором Газа

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Violeta Santos Moura/Reuters

Израильские военные попали под обстрел со стороны сектора Газа, сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

По данным ЦАХАЛ, выстрелы по военнослужащим армии Израиля произошли на границе с сектором Газа в районе Кисуфима.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по рынку Нусейрат, расположенному в секторе Газа. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Палестины.

В заявлении указано, что в результате атаки пострадало большое количество людей. Однако представители ведомства пока не стали уточнять точное число раненых.

21 октября палестинское движение ХАМАС обстреляло израильский город Ашкелон, который находится на юго-западе страны. Как рассказали представители движения, операция была проведена в ответ на применение насилия по отношению к мирным жителям.

В этот же день израильские военные совершили налет на дом командира – основателя боевого крыла ХАМАС — бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» — Салеха аль-Арури.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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