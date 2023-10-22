ВС РФ отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские войска на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено до 100 военнослужащих и две бронемашины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российские войска нанесли огневое поражение по около 170 целям противника, в том числе по двум командно-наблюдательным пунктам и пяти опорным пунктам украинских войск. Четыре атаки ВСУ были отражены в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

До этого начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, противник потерял до 140 военнослужащих.

До этого в Министерстве обороны РФ заявили, что украинские военные потеряли за прошедшие сутки до 100 бойцов на Краснолиманском направлении, ВС РФ смогли отразить 10 атак ВСУ.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.