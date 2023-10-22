Российские войска нанесли удары по ВСУ на Южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов утверждает, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, противник потерял до 140 военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, удары наносили армейская авиация, ракетные войска и артиллерия в районах Новомихайловки, Урожайного, Шевченко, Угледара, Водяного и Старомайорского в Донецкой народной республике, а также в Приютном в Запорожской области.

Кроме солдат ВСУ потеряли также три автомобиля, подчеркнул Чехов.

До этого в Министерстве обороны РФ заявили, что украинские военные потеряли за прошедшие сутки до 100 бойцов на Краснолиманском направлении, ВС РФ смогли отразить 10 атак ВСУ.

В МО добавили, что военные РФ нанесли поражение в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР.

До этого в МО уточняли, что бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ под Клещеевкой и Курдюмовкой в Донецкой народной республике.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.