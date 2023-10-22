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В США раскрыли опасность ракет ATACMS

RS: ракеты ATACMS крайне опасны для мирного населения Украины

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Defense Ministry/Global Look Press

Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи назвал безответственной поставку американских ракет ATACMS Украине. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

По его словам, ракеты представляют угрозу для мирного населения Украины.

Пичи подчеркивает, что решение администрации президента США Джо Байдена передать Киеву ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует «десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия».

До этого стало известно, что впервые использованные украинскими военными американские ракеты дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS) были неэффективными в отношении Вооруженных сил России, считают в британском издании.

До этого стало известно, что ТОС группировки «Запад» нанесли удар по военнослужащим двух бригад ВСУ. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временного размещения украинских войск и опорным пунктам.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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