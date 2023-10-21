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Украинский беспилотник попытался атаковать Воронежскую область

Минобороны РФ: в Воронежской области сбили украинский беспилотник

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РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ), предпринял неудачную попытку атаковать российские объекты на территории Воронежской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Согласно данным ведомства, вечером 21 октября в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате около 21:00 (совпадает с мск) в воздушном пространстве Воронежской области был уничтожен украинский беспилотник.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Иные подробности произошедшего, включая точное место ликвидации дрона, в настоящее время не уточняются.

Днем 21 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о срабатывании в регионе системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что средства защиты нейтрализовали в небе воздушную цель.

Позже глава области сообщил о повторной активации системы ПВО. Как отметил Голубев, в этот раз средства защиты отработали по целям за пределами региона.

Ранее в РФ разработали специальное ружье, способное подавить до 90% украинских БПЛА.

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