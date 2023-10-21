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В США рассказали об актуальности планов на предоставление помощи Киеву

Глава Пентагона Остин пообещал ВСУ, что США продолжат поддержку Украины

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин пообещал украинскому министру обороны Рустему Умерову добиваться от Конгресса дополнительного финансирования на продолжение военных поставок. Об этом сообщили на официальном сайте Пентагона.

Во время телефонного разговора с Умеровым американский министр обороны напомнил, что продолжающуюся поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Остин и Умеров в ходе беседы затронули итоги прошедшей на прошлой неделе встречи стран-доноров военной помощи в Брюсселе и Бельгии. Также собеседники коснулись ситуации с последними событиями на Украине в том числе в зоне боевых действий.

Оба лидера военных ведомств пообещали дальше поддерживать контакты.

До этого экс-советник Олег Соскин допускал, что из-за войны в Израиле США прекратят финансировать США.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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