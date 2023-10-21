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Пленный боец ВСУ раскрыл подробности обучения инструкторами из США

Пленный Лыска: обучение инструкторами США ничем не отличается от подготовки ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Украинский военнослужащий Александр Лыска, попавший в плен ВС РФ на Запорожском направлении, заявил, что не увидел ничего особенного в обучении, которое прошел у американских инструкторов. Об этом солдат рассказал РИА Новости.

«После Житомира проходил обучение в Германии. Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии — тактическая медицина, стрельба... Все то же самое, что и здесь. [Обучали] инструкторы американские», — сообщил журналистам Лыска.

По его словам, украинцам не называли фамилий, званий и должностей американцев.

Иностранные инструкторы в ограниченном количестве присутствуют и на территории самой Украины. Как стало известно, на днях некоторые из них стали покидать страну из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что на Украине было много израильских бойцов, которые были инструкторами или состояли в отрядах специального назначения. Теперь же, по словам Алаудинова, они возвращаются на родину.

Ранее сдавший в плен ВС РФ украинский танкист раскрыл единственный способ выжить на Запорожском направлении.

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