США могут выделить $4 млрд на системы ПВО для Израиля

Президент США Джо Байден попросил у конгресса согласовать $4 млрд до 2027 года на закупку для Израиля систем противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол и «Праща Давида». Об этом говорится в письме бюджетного офиса временному спикеру палаты представителей конгресса США Патрику Макгенри, опубликованном Белым домом.

Согласно документу, помимо этого Байден запросил $9,15 млрд для гуманитарной помощи Украине, Израилю и сектору Газа, а также $14,3 млрд — для усиления обороны Израиля.

До этого Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах. В МИД России в ответ обвинили США в обмане под прикрытием «несуществующих ценностей».

Сенатор-республиканец Джеймс Вэнс высказывал мнение, что Байден пытается воспользоваться эскалацией палестино-израильского конфликта с целью продолжения поддержки Украины. по его словам, США не могут себе позволить одновременно поддерживать Украину и Израиль.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.