Министр обороны Южной Кореи провел первые переговоры с главой Пентагона

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик провел свои первые переговоры на новом посту с министром обороны США Ллойдом Остином, они обсудили реагирование на угрозы КНДР и усиление сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны Республики Корея.

Министры высоко оценили успехи, достигнутые правительствами двух £стран в укреплении альянса США — Южная Корея, и отметили, что это сотрудничество углубляется и расширяется до «глобального всеобъемлющего стратегического союза», рассказали в Минобороны.

Также министры подчеркнули необходимость поддержания сильной совместной оборонительной позиции Южной Кореи и США для сдерживания и реагирования на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи. С этой целью стороны договорились расширять сотрудничество в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией на основе Кэмп-Дэвидских соглашений, заключенных в августе, а также продолжить переговоры в Сеуле на встрече двух стран по безопасности (SCM).

Син Вон Сик вступил в должность министра обороны в начале октября.

В Северной Корее, комментируя ядерные учения НАТО, заявили, что «ядерное бешенство» США уже вышло за опасные пределы и проявляется на Корейском полуострове.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».