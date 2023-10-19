Системы ПВО сбили второй за час дрон ВСУ в небе над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны смогли сбить беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным Минобороны РФ, украинский беспилотник пролетал над Белгородской областью в районе 22:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа над Белгородской областью. Отмечается, что попытка удара по региону происходила около 22:00 по московскому времени. По данным министерства, дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее артиллеристы России уничтожили кочующий танк ВС Украины.