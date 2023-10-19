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В Минобороны Израиля пообещали скорое начало сухопутной операции в Газе

В Минобороны Израиля сообщили о том, что военные скоро могут войти в сектор Газа

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Gili Yaari/ZUMAPRESS/Global Look Press

Израильские военнослужащие, дислоцированные на границе с сектором Газа, уже скоро могут войти на территорию палестинского анклава. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, сообщила газета The Times of Israel.

В четверг, 19 октября, глава ведомства встретился с военными бригады «Гивати». При этом в ходе мероприятия он дал понять солдатам, что в ближайшее время они могут получить приказ о начале наземной операции против движения ХАМАС.

«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри», — отметил министр.

Днем в этот же день военное крыло палестинского движения ХАМАС сообщило о сражении с израильскими военнослужащими в лагере беженцев, расположенном на Западном берегу реки Иордан. В тот момент никаких подробностей не приводилось.

Позже пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла удар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс. Как уточнили представители израильских войск, атаку осуществил самолет армии страны.

Согласно полученной информации, целью ЦАХАЛ стал «отряд вооруженных террористов». По данным пресс-службы, они угрожали безопасности солдат, проводивших операцию на указанной территории.

Ранее в США рассказали о подготовке израильской армии к «невиданной по свирепости» операции против ХАМАС.

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Война в Израиле
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