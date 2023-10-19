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Над Черным морем обнаружили британские истребители

Минобороны сообщило о перехвате Су-27 над Черным морем британских истребителей

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Минобороны России сообщило, что над Черным морем обнаружили истребители Великобритании.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании», — говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что британские самолеты не нарушили границу РФ, но развернулись от границы после приближения российских военных самолетов Су-27.

По данным министерства, патрулирование границы российские истребители проводили без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства над нейтральными водами.

18 октября заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами МиГ-31 с ракетами «Кинжал» необходимо из-за провокаций со стороны западных стран.

До этого глава МО Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара планирует по-прежнему не пускать военные корабли нечерноморских стран в проливы Босфор и Дарданеллы.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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