С начала войны в Израиле погибли 19 россиян

Число россиян, которые погибли в Израиле с начала обострения ситуации в регионе, достигло 19 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова, сообщает ТАСС.

Пока пропавшими без вести после обострения событий вокруг еврейского государства числятся семь российских граждан, добавила она.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на срочном заседании Совета безопасности ООН заявил, что около тысячи россиян и членов их семей обратились в МИД России с просьбой об эвакуации из сектора Газа.

Правительство Палестины пообещало оказать помощь при эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции.

Ранее министерство иностранных дел РФ вновь посоветовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль и на территорию Палестины.