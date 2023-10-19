ЦАХАЛ сообщила о новом обстреле из Ливана

Армия обороны Израиля сообщила, что из Ливана обстреляли из противотанковых ракет приграничную территорию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад противотанковые ракеты были запущены в сторону кибуца Манара, недалеко от заграждения безопасности между Израилем и Ливаном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было зафиксировано два запуска. О последствиях для людей не сообщается. В настоящее время Армия обороны Израиля ведет ответный огонь по позиции, из которой были нанесены удары.

Ранее израильская армия нанесла новые удары по объектам на территории Ливана, которые принадлежат радикальной шиитской партии «Хезболла». До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «наложил вето» на предложения израильских силовиков нанести решительный удар по ливанскому движению исламского сопротивления «Хезболла».

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».