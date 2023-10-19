Армия ФРГ получит на развитие дополнительные 4,4 млрд евро

Комитет по бюджету бундестага ФРГ вынес положительное заключение на выделение дополнительных 4,4 млрд евро на военные нужды. Об этом, ссылаясь на министерство обороны страны, сообщает информационное агентство DPA.

По имеющимся у агентства сведениям, министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал выделение этих денег на проекты закупок и развития для вооруженных сил «явным признаком меняющейся эпохи».

Ранее сообщалось, что Германия и Израиль заключили соглашение о покупке немецкой стороной противоракетных комплексов Arrow 3. Стоимость сделки оценивается примерно в 4 млрд евро.

В апреле пресс-служба израильского министерства обороны заявляла, что оборонные ведомства Германии и Израиля начали обсуждать проект соглашения о поставках в ФРГ военных систем Arrow 3.

17 августа издание The Times of Israel сообщало, что США одобрили просьбу Израиля на экспорт совместно разработанной системы противоракетной обороны в ФРГ. Сделка станет крупнейшим оборонным соглашением в истории Израиля.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.