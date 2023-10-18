Россиянам назвали способные сбить ATACMS системы ПВО и ЗРК

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе зенитные ракетные комплексы «Тор», «Бук» и С-400, в силах сбить американскую баллистическую ракету класса «земля--земля» ATACMS. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью газете «Известия».

«Ракеты ATACMS никаких преимуществ Украине не дадут. Наши системы ПВО готовы их сбивать», — утверждает он.

По словам Литовкина, ничего сложного в этом нет, так как данные ракеты летают по баллистической кривой на дальность 136 км и особыми хитростями, позволяющими обойти систему ПВО и ПРО, не оснащены.

«Если наши комплексы, те же «Тор» или «Бук», я уже не говорю про С-400, обнаружат эту ракету, то они ее обязательно собьют», — резюмировал отставной военный.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Белый дом подтвердил передачу Украине тактических ракет ATACMS с дальностью полета 165 км, поставок которых Киев добивался почти год. ВСУ уже использовали новое оружие для удара по аэродрому Бердянска, по заявлению российских чиновников, на месте атаки нашли кассетные суббоеприпасы M74.

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