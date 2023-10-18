Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали способные сбить ATACMS системы ПВО и ЗРК

Военный эксперт Литовкин: комплексы ПВО «Тор», «Бук» и С-400 могут сбить ATACMS

close
100%
U.S. Army

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе зенитные ракетные комплексы «Тор», «Бук» и С-400, в силах сбить американскую баллистическую ракету класса «земля--земля» ATACMS. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью газете «Известия».

«Ракеты ATACMS никаких преимуществ Украине не дадут. Наши системы ПВО готовы их сбивать», — утверждает он.

По словам Литовкина, ничего сложного в этом нет, так как данные ракеты летают по баллистической кривой на дальность 136 км и особыми хитростями, позволяющими обойти систему ПВО и ПРО, не оснащены.

«Если наши комплексы, те же «Тор» или «Бук», я уже не говорю про С-400, обнаружат эту ракету, то они ее обязательно собьют», — резюмировал отставной военный.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Белый дом подтвердил передачу Украине тактических ракет ATACMS с дальностью полета 165 км, поставок которых Киев добивался почти год. ВСУ уже использовали новое оружие для удара по аэродрому Бердянска, по заявлению российских чиновников, на месте атаки нашли кассетные суббоеприпасы M74.

Ранее в МИД РФ напомнили Западу о том, что происходит с поставляемым Киеву оружием

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий