ВСУ попытались атаковать Крым переоборудованными ракетами С-200

В Министерстве обороны России сообщили, что в среду, 18 октября, около 17:40 мск Вооруженные сил Украины (ВСУ) предприняли попытку террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-200 по территории Крыма.

По данным военного ведомства, российские средства ПВО перехватили в воздухе две ракеты. Их фрагменты упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле.

Как заявили в ведомстве, пострадавших и разрушений нет.

18 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Сухарной балки Черноморский флот России отражает атаку воздушных целей.

В этот же день стало известно, что Черноморский флот РФ уничтожил в акватории безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Украина пыталась атаковать Крымский мост ракетами С-200, переделанными в ударный вариант.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.