Палестина рассчитывает на РФ и Китай в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Палестина рассчитывает на Россию и Китай в решении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль, пишет ТАСС.

До этого Нофаль заявлял, что правительство Палестины окажет помощь при эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет. Дипломат отметил, что совсем недавно обговорил соответствующие действия с представителями РФ. В частности, в обсуждении приняли участие сотрудники Министерства иностранных дел страны.

13 октября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль потребовал эвакуировать 1,1 млн палестинцев из северных районов сектора Газа в преддверии проведения наземной операции. По данным международной организации, власти страны указали на необходимость завершить вывод людей в течение 24 часов.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя высказался о бездействии международной организации по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.