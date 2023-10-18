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На Украине отказались от идеи экстрадиции уклонистов

Депутат Рады Вениславский передумал преследовать украинских уклонистов

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Представитель президента Украины в Раде страны Федор Вениславский заявил, что изменил свое мнение и больше не планирует добиваться экстрадиции и уголовного преследования уклонистов. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Перед этим Вениславский подчеркивал, что уклонистов могут начать уголовно преследовать. По его словам, уголовная ответственность носит персонализированный индивидуальный характер. Парламентарий не исключал запуск процесса экстрадиции по призывникам, решившим покинуть Украину.

Депутат объявил, что поменял свою позицию в связи с началом дискуссии по этому вопросу.

«Таким образом мы можем не только стимулировать возвращение — мы можем отрезать желание вообще возвращаться на Украину», — допустил Вениславский.

При этом политик обратил внимание, что после окончания боевых действий надо как-то попытаться добиться сохранения украинской нации.

До этого глава парламента Крыма Владимир Константинов связал призыв ограниченно годных в ВСУ с катастрофическими потерями.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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