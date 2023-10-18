В центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ

Черноморский флот уничтожил в центральной части Черного моря безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«<…> в центральной части акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — заявили в ведомстве.

Накануне российские войска также уничтожили катер ВСУ. Удар нанесла морская авиация. Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали о ликвидации трех быстроходных катеров с десантными группами сил специальных операций ВСУ.

В начале октября в министерстве рассказали, как вертолет морской авиации Черноморского флота обнаружил и уничтожил украинский безэкипажный катер ВСУ. Судно взяло курс на Крым.

Также российские МиГ-31 неоднократно не допускали нарушения границы страны американскими самолетами. Один из таких случаев произошел 6 октября в районе Норвежского моря. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как борт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.