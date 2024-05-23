Раскрыты подробности дела задержанного за взятку офицера Минобороны

Стали известны подробности об имуществе, которым владеет задержанный офицер департамента по обеспечению госзаказа Минобороны Владимир Вертелецкий. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«Задержанный Владимир Вертелецкий владеет 60-метровой квартирой в подмосковной Власихе», — говорится в публикации.

Отмечается, что ее рыночная стоимость составляет порядка 10 млн рублей. Также на офицера записан Audi Q7, который стоит примерно столько же.

23 мая военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о задержании офицера Владимира Вертелецкого. Его подозревают во взятке в особо крупном размере: предположительно, он получил автомобиль и дом от предпринимателя, работающего с гособоронзаказом, и оформил на родственников. Официальных подтверждений этой информации не поступало.

В январе немецкая компания Audi представила обновленный кроссовер Q7. Отмечается, что у автомобиля появился новый передний бампер и решетка радиатора с крупными сотами. Как и прежде, Q7 имеет матричную переднюю оптику, а за доплату — лазерно-люминофорный дальний свет.

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