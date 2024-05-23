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Раскрыты подробности дела задержанного за взятку офицера Минобороны

Shot: задержанный за взятку офицер Минобороны Вертелецкий ездил на дорогом Audi Q7

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Audi

Стали известны подробности об имуществе, которым владеет задержанный офицер департамента по обеспечению госзаказа Минобороны Владимир Вертелецкий. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«Задержанный Владимир Вертелецкий владеет 60-метровой квартирой в подмосковной Власихе», — говорится в публикации.

Отмечается, что ее рыночная стоимость составляет порядка 10 млн рублей. Также на офицера записан Audi Q7, который стоит примерно столько же.

23 мая военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о задержании офицера Владимира Вертелецкого. Его подозревают во взятке в особо крупном размере: предположительно, он получил автомобиль и дом от предпринимателя, работающего с гособоронзаказом, и оформил на родственников. Официальных подтверждений этой информации не поступало.

В январе немецкая компания Audi представила обновленный кроссовер Q7. Отмечается, что у автомобиля появился новый передний бампер и решетка радиатора с крупными сотами. Как и прежде, Q7 имеет матричную переднюю оптику, а за доплату — лазерно-люминофорный дальний свет.

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