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На Ozon нашли контрафактные турецкие лекарства

РААС обнаружила на Ozon контрафактные лекарства Тамоксифен и Преднол

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Depositphotos

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) обнаружила в продаже на маркетплейсе Ozon контрафактные лекарства турецкого производства. Об этом сообщает издание Vademecum.

Участник РААС обратил внимание, что на площадке Ozon можно купить рецептурные препараты — противоопухолевый Тамоксифен 20 мг и противовоспалительный Преднол 4 мг. Продавцом лекарств заявлена компания «Dr.Здрава», с которой можно связаться только через форму запроса на странице маркетплейса, рассказал исполнительный директор ассоциации Александр Опарин.

По его словам, с одной стороны, речь идет о прямом нарушении законодательства конкретным поставщиком, а с другой — «крупный маркетплейс, несмотря на постоянные сигналы со стороны фармсообщества, очевидно, не торопится с выстраиванием действенной системы отсева недобросовестных продавцов».

Опарин также добавил, что другой серьезнейшей проблемой является ситуация с продажей через маркетплейсы продукции, которая позиционируется как БАД, но де-факто таковой не является. Директор по развитию «СП БАД» Иван Дындиков подтвердил, что через торговые онлайн-площадки идет колоссальный объем недоброкачественной продукции, зачастую содержащей опасные компоненты и даже рецептурные лекарственные субстанции.

До этого врач Алла Королева рассказала «Газете.Ru» о тяжелых последствиях применения контрафакта в косметологии. В списке — отторжение филлера, воспаление, нагноение, абсцессы, а также гранулёматозные реакции.

Ранее юрист рассказал, за какие лекарственные препараты водителей точно лишат прав.

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